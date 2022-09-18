Husumetli olduğu genci bıçaklayarak öldürdü

İzmir'in Menemen ilçesinde tartıştığı kişiyi bıçakla öldüren zanlı tutuklandı.



Egekent 2 Mahallesi Pazar yeri yakınında Enes Çöpürkaya (20) ile aralarında husumet olduğu ileri sürülen M.H.K. (20) tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine M.H.K. Çöpürkaya'yı bıçaklayıp kaçtı.



Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.



Sağlık ekiplerince Menemen Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Enes Çöpürkaya müdahaleye rağmen kurtarılamadı.



Polis, şüpheli M.H.K'yı evinde yakaladı.



Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

