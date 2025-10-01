Husumetli olduğu gruba ateş açtı: Bir ölü

Seyhan ilçesi Gülbahçesi Mahallesi 13310 Sokak'ta silahlı saldırı meydana geldi.

İsmi öğrenilemeyen kişi ile sokakta karşılaştığı husumetli olduğu grup arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

Şüpheli, gruba belinden çıkardığı tabancayla ateş açtı. Silahtan çıkan kurşunların isabet ettiği 4 kişi, hastaneye kaldırıldı. Şüpheli ise olay yerinden kaçtı.

ÜÇ YARALI, BİR ÖLÜ

Yaralılardan 63 yaşındaki Abidin Taktaş, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Diğer 3 yaralı ise ameliyata alındı.



Cinayet Büro Amirliği ekipleri, yakın bir sokakta olaya ilişkin bir şüpheliyi gözaltına aldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.