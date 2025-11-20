Husumetli olduğu komşusunu öldürdü, oğullarını yaraladı

Adana'da Akın Pıtırlı (18), husumetli olduğu komşuları Murat Özsoy'u (55), sokakta çıkan kavgada bıçaklayarak öldürdü, oğulları Kemal (24) ve Mustafa Özsoy'u (20) da yaraladı.



Akın Pıtırlı ile ailesi, evlerindeki 30 bin liranın çalınmasından yan komşuları Özsoy ailesini sorumlu tuttu. İki aile arasında bu iddia nedeniyle husumet başladı. Husumet sürerken, Yüreğir ilçesi Sinanpaşa Mahallesi'nde saat 01.00 sıralarında meydana gelen olayda; Akın Pıtırlı, sokakta Kemal ve kardeşi Mustafa Özsoy ile karşılaştı; taraflar arasında tartışma çıktı. Pıtırlı, Kemal, Mustafa ve babaları Murat Özsoy'u vücutlarının çeşitli yerlerinden bıçakladı. Özsoy ailesinin bireyleri kanlar içinde yere yığılırken, şüpheli olay yerinden kaçtı.

“BIÇAĞI RASTGELE SAVURDUM”



İlk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırılan yaralılardan Murat Özsoy, kurtarılamadı. Murat Özsoy'un cesedi otopsi için morga kaldırıldı. Cinayet Büro Amirliği ekipleri, kaçab Akın Pıtırlı'yı, yakın bir sokakta yakaladı. Emniyete götürülen Pıtırlı, ifadesinde, "Evimin önünde motosikletimi park ederken göz göze geldik. Kemal bana, 'Ne bakıyorsun? Kafanı çevir, yoksa keserim' dedi. Tepki gösterince saldırdılar. Kendimi korumak için bıçağı rastgele savurdum" dedi. İşlemleri tamamlanan Pıtırlı, adliyeye sevk edildi.