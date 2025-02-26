Husumetli olduğu muhtarı vurdu: "Bir ses bana 3 kere 'Onu vur’ dedi"

Muhtarı vuran sanığın cezası belli oldu.



Yıldırım ilçesi Namazgah Mahallesi’nde Tarihi Namazgah Parkı içindeki muhtarlık binasına gelen Volkan Sağlıca, tarafı oldukları bir dava nedeniyle aralarında husumet bulunan muhtar Ruhhan Görgün’e şikayetini geri çekmesini söyledi.



Görgün bu talebi reddedince Sağlıca, yanındaki tabancayı çekip peş peşe ateş etti. Görgün, bacaklarına isabet eden kurşunlarla yaralandı, şüpheli ise kaçtı.



Ruhhan Görgün hastanede tedaviye alınırken polis tarafından yakalanan Volkan Sağlıca ise tutuklandı.



ELİNDE TABANCAYLA GÖRÜNTÜLENDİ



Volkan Sağlıca'nın olay yerine gelmeden önce, Namazgah Parkı’nın arka sokağındaki Hayriye Camisi’ne giderek cemaate muhtar Ruhhan Görgün’ü sorduğu ve elindeki silahı göstererek imamı da tehdit ettiği öğrenildi.

"DELİ DEĞİL, ŞİZOFRENİ HASTASIYIM"



Hakkında, "Kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan müebbet hapis cezası istemi ile dava açılan Volkan Sağlıca’nın Bursa 7’nci Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki yargılamasına devam edildi.



Sağlıca mahkemedeki savunmasında, “Ankara’dan Bursa’ya 12 saat içki içe içe geldim. Muhtar hakkımda ‘Uyuşturucu satıyor, eşini pazarlıyor’ diye iftira atmış. Ben deli değilim, şizofreni hastasıyım. İkisinin arasında fark var." dedi.



Bazı zamanlarda ne yaptığının belli olmadığını da sözlerine ekleyen Sağlıca, "Olay günü kafamda bir ses bana 3 kere, 'Onu vur’ dedi. Ben de vurdum. Tahliyemi istiyorum." dedi.

CEZASI BELLİ OLDU



Mahkeme, Volkan Sağlıca’yı, "Kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 12 yıl, "Silahla tehdit" suçundan 3 yıl 9 ay olmak üzere toplam 15 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırdı.