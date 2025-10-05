Husumetliler arasında kan aktı

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde husumetli iki grup arasında silahlı kavga çıktı. Olayda iki kişi öldü, iki kişi yaralandı.

Hıdırağa Mahallesi Çiçek Sokak'ta aralarında husumet olduğu öne sürülen iki grup arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

Kavgada O.E, A.E, A.B. ve T.O. silahla yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde O.E. ve A.E'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Yaralanan A.B. ve T.O. ise Çorlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

