Husumetliler parkta birbirine girdi
İstanbul Ataşehir'de husumetli iki grup arasında tekme ve yumruklu kavga çıktı. Gece saatlerinde yaşanan kavga, polisin araya girmesiyle son buldu.
İstanbul Ataşehir'de husumetli iki grup, parkta birbirine girdi.
Olay, dün saat 22.15 sıralarında Küçükbakkalköy Mahallesi'ndeki bir parkta meydana geldi.
Aralarında husumet olduğu iddia edilen iki grup parkta karşılaşınca aralarında tartışma çıktı.
Tarafların küfrederek birbirini tehdit etmesinin ardından tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü.
Tekme ve yumruklu kavgayı ayırmaya çalışanların ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri tarafları ayırdı.
Kavga anları çevredekilerin cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
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