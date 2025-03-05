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Husumetlileri peşini bırakmadı: İkinci saldırıda hayatını kaybetti

İstanbul Bağcılar'da berber dükkanı bulunan Mehmet K., husumetli olduğu kişilerin ikinci kez silahlı saldırısında hayatını kaybetti.

Husumetlileri peşini bırakmadı: İkinci saldırıda hayatını kaybetti

Kemalpaşa Mahallesi Hacı Bektaşi Veli Caddesi’nde bulunan Mehmet K.'ye ait berber dükkanı, daha önceden aralarında yaşanan anlaşmazlık nedeni ile husumetlileri tarafından bir hafta önce kurşunlandı.

Bugün gece saatlerinde husumetli iki kişi, berber dükkanına yine gerçekleştirdi.

Husumetlileri peşini bırakmadı: İkinci saldırıda hayatını kaybetti - 1 Saldırıyı gerçekleştiren şüpheliler olay yerinden koşarak uzaklaştı.

Mehmet K. vücuduna isabet eden mermilerle yaralandı. Çevre sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı Mehmet K., sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahale sonrası ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Mehmet K.’nin hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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