Husumetlilerin kavgası ölümle bitti

Gaziantep’te husumetli gruplar arasında silahlı kavga çıktı. Kavgada, ağır yaralanan 26 yaşındaki Ömer Amikoğlu, hastanede yaşamını yitirdi.

Husumetlilerin kavgası ölümle bitti

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’te husumetli grupların kavgası, ölümle sonuçlandı.

Olay, gece saatlerinde Çıksorut Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, husumetli 2 grup arasında çıkan tartışma, silahlı kavgaya dönüştü. Bu sırada kim tarafından ateşlendiği belirlenemeyen tabancadan çıkan kurşunlar, Ömer Amiklioğlu’na isabet etti.

Olayı görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Sağlık ekiplerince özel bir hastaneye götürülen Amiklioğlu, kurtarılamadı.

Husumetlilerin kavgası ölümle bitti - 1

Amiklioğlu’nun cenazesi, Adli Tıp Kurumu morguna götürülürken, polis kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

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