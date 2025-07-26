Husumetlilerin kavgasında kan aktı

Malatya'da husumetlilerin kavgasında bir kişi yaralandı.

Olay, Battalgazi ilçesi Bulgurlu Mahallesi'nde gece 02.45 sıralarında meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, bölgede bulunan bir konteyner kentte aralarında daha önceden husumet bulunan H.K. ile B.Z.Y. arasında çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü.

Kavgada B.Z.Y., yanında bulunan ateşli silahla H.K.'yi yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine polis ile sağlık ekipleri sevk edilirken, yaralı hastaneye kaldırıldı.

Zanlı B.Z.Y.'nin yakalanarak gözaltına alındığı olayla ilgili inceleme başlatıldı.