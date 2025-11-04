Husumetlilerin kavgasında kan aktı
Samsun'un İlkadım ilçesinde bir kişi husumetli olduğu iki bacağından da bıçakladı. Olaya ilişkin saldırgan gözaltına alındı.
İlyasköy Mahallesi Şehit Korhan Ekiz Bulvarı’nda boş arazide E.A.K., husumetli olduğu İ.Ç.’yi her iki bacağından bıçakla yaralayıp kaçtı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı İ.Ç., sağlık ekiplerinin müdahalesi ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
GÖZALTINDA
Çalışma başlatan polis, şüpheliyi yakaladı. E.A.K.’nin kaçarken Reşadiye Mahallesi’nde attığı suç aleti bıçak da bulundu.
Gözaltına alınan şüpheli, emniyete götürüldü.
