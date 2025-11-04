Husumetlilerin kavgasında kan aktı

Samsun'un İlkadım ilçesinde bir kişi husumetli olduğu iki bacağından da bıçakladı. Olaya ilişkin saldırgan gözaltına alındı.

İlyasköy Mahallesi Şehit Korhan Ekiz Bulvarı’nda boş arazide E.A.K., husumetli olduğu İ.Ç.’yi her iki bacağından bıçakla yaralayıp kaçtı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı İ.Ç., sağlık ekiplerinin müdahalesi ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

GÖZALTINDA

Çalışma başlatan polis, şüpheliyi yakaladı. E.A.K.’nin kaçarken Reşadiye Mahallesi’nde attığı suç aleti bıçak da bulundu.

Gözaltına alınan şüpheli, emniyete götürüldü.

