Husumetlilerin silahından çıkan kurşunla öldü

Kızılpınar Atatürk Mahallesi Bahar Caddesi'ndeki Özcanlar Camisi önünde husumetli olduğu belirtilen Cahit. P ve Serkan. Ö ile Mehmet Can U. arasında tartışma çıktı.

Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Mehmet Can U. üzerindeki tabancayı çıkarıp Cahit P. ile Serkan Ö.'ye ateş açtı. Bu sırada tabancadan çıkan kurşun, cami önünde oturan ve olayla ilgilisi bulunmayan Down sendromlu Mehmet Nasır Arpay'ın kalbine isabet etti.



ŞÜPHELİ YAKALANDI



İhbarla bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.



Çerkezköy Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Mehmet Nazır Arpay, kurtarılamadı. Arpay'ın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Tekirdağ Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Jandarma, kaçan Mehmet Can U.'yu, saklandığı merada yakaladı.



Olayla ilgili soruşturma sürüyor.