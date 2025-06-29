Husumetlilerin silahlı kavgası: Bir ağır yaralı

Malatya'da husumetlilerin silahlı kavgasında bir kişi ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre Battalgazi'deki konteyner kentte sabah 07.00 sıralarında yaşanan olayda daha önceden aralarında husumet bulunan İ.Ö. ile M.Ö. karşılaşınca tartışma çıktı.

Taraflar arasında çıkan tartışmanın büyümesi üzerine M.Ö., yanında bulunan tabanca ile İ.Ö.'yü vurdu.

Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan İ.Ö., ağır yaralı olarak Turgut Özal Tıp Merkezi’ne kaldırıldı.

Hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilen İ.Ö.’nün tedavisi sürerken, olay sonrası suç aletiyle birlikte kaçan şüpheli M.Ö. yakalanarak gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.