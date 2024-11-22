Husumetlilerine kurşun yağdırdı: 1 ölü, 2 yaralı
Edirne'nin Keşan ilçesinde A.Ö.'nün husumetlilerinin bulunduğu park halindeki otomobile açtığı ateşte 26 yaşındaki Mehmet Emin Sınır hayatını kaybetti, 1'i ağır 2 kişi yaralandı.
Edirne'nin Keşan ilçesi Aşağı Zaferiye Mahallesi Anafartalar Caddesi’nde saat 04.00 sıralarında A.Ö., içinde husumetlilerinin bulunduğu park halindeki 22 HC 116 plakalı otomobile belinden çıkardığı tabancayla ateş açtı.
Mermilerin isabet ettiği Mehmet Emin Sınır hayatını kaybederken, D.K. ve F.D. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralılar D.K. ve F.D., ambulanslarla Keşan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı
Tedaviye alınan yaralılardan D.K.’nin hayati tehlikesinin sürdüğü bildirildi.
A.Ö. ise olayda kullandığı tabancayla birlikte yakalanarak, gözaltına alındı. Mehmet Emin Sınır’ın cansız bedeni nöbetçi savcı ve polisin incelemesinin ardından hastane morguna götürüldü.
Polisin, olayla ilgili incelemesi sürüyor.
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