Husumetlilerine pompalı tüfekle kurşun yağdırdılar: İkisi ağır, sekiz yaralı

Elazığ'da pompalı tüfekli saldırıda sekiz kişi yaralandı.

Olay, gece saatlerinde Ulukent Mahallesi Mevlana Caddesi'nde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, kimliği tespit edilemeyen saldırganlar, otomobil ile husumetlilerinin olduğu bölgeye geldi.

Araçtan pompalı tüfekle ateş atan saldırganlar bir iş yerinin önünde oturan E.A., Ö.M., Y.B., C.Ç., M.F.A, N.R.P., E.B. ve G.B.'yi yaralayarak olay yerinden kaçtı.