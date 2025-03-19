Husumetlilerine pusu hazırlığındayken yakalandılar

Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, 9 Mart'ta Yeşiloba Mahallesi'nde yaptığı denetim sırasında motosikletli iki kişinin durumundan şüphelenerek "dur" ihtarında bulundu.



Motosikletli iki kişi, ekiplerin ihtarına uymayarak kaçmaya başladı. Ekipler, silahlı olduklarını tespit ettiği şüphelileri yakalamak için peşlerine düştü.



YÜZÜNÜ MASKEYLE GİZLEMİŞ



Bölgede geniş güvenlik önlemi alan polisler, şüphelileri kullandıkları motosiklete ekip aracıyla çarparak yakaladı.



Ekipler, sürücü Cihan G. (19) ve yüzünü silikon maskeyle gizlemeye çalıştığını belirlediği motosiklette yolcu konumundaki Atakan A'.nın (27) yanında kalaşnikof tüfeği ve tabanca ele geçirdi.



BAŞKA BİR BASKINLA YAKALANDILAR



Gözaltına alınan iki şüpheliyle bağlantılı olduğu saptanan Abdullah Ç. (26) ve Hüseyin E. (29) de bir oto tamirhanesine yapılan baskınla yakalandı.



Zanlılardan Cihan G.'nin hırsızlık suçundan hakkında 2,5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu ve yaralama suçundan da arandığı öğrenildi.

TUTUKLANDILAR



Husumetli oldukları kişiye yönelik silahlı saldırı hazırlığında oldukları iddia edilen 4 zanlı, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.



Savcılıkça sorgulanan 4 şüpheli, daha sonra çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

