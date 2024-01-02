Husumetlilerini öldürmek için cezaevinden firar etti

Kütahya’da bir kişiyi öldüğü silahlı kavga sonrası tutuklanarak cezaevine gönderilen Serhat K., açık cezaevine nakledildiği gün firar etti. Saklandığı evde 2 arkadaşıyla birlikte yakalanıp gözaltına alınan Serhat K.’nin husumetlisi olan 2 kişiyi öldürmek için kaçtığı ortaya çıktı. Serhat K. ve beraberindekilerin yakalandığı evde 3 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Husumetlilerini öldürmek için cezaevinden firar etti

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’da bir kişi, husumetlilerini öldürmek için cezaevinden firar etti.

Kütahya merkeze bağlı Vefa Mahallesi’nde 2022’nin nisan ayında, eğlence mekanı önünde 2 grup arasında silahlı kavga çıktı. Çatışmada Ali Üyüklü yaşamını yitirirken, 4 kişi de yaralandı.

Olayla ilgili yürütülen soruşturmada gözaltına alınan şüphelilerden Ferhan M. ve Serhat K., çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Şüphelilerden Serhat K., yargılaması sürerken 28 Aralık 2023’te Kütahya T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’ndan açık cezaevine geçiş yaptı.

Serhat K., açık cezaevine geçtiği günün sabahı firar etti.

Husumetlilerini öldürmek için cezaevinden firar etti - 1

GÖZALTINA ALINDILAR

Serhat K.’nin yakalanması için çalışma başlatan Kütahya polisi, şüphelinin Gaybiefendi Mahallesi’ndeki bir evde gizlendiğini tespit etti. Apartmanın çevresini saran polis ekipleri, balkondan kaçmaya çalışan Serhat K.’yi yakaladı.

Operasyonda Serhat K. ile birlikte adreste bulunan Murat Berkant E. ve Ayşe D. de gözaltına alındı.

Polis, şüpheli Serhat K.’nin 23 Nisan 2022’de meydana gelen olayın karşı tarafı olan Burak T. ve Metin T.’ye yönelik silahlı saldırı hazırlığında olduğu ve cezaevinden bu sebeple firar ettiğini tespit etti.

Evdeki aramada 3 ruhsatsız tabanca, 104 mermi, bir miktar esrar ile 10 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Sağlık kontrolünden geçirilen 3 şüpheli, işlemleri için Kütahya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi’ne götürüldü.

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