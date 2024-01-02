Kütahya’da bir kişi, husumetlilerini öldürmek için cezaevinden firar etti.
Kütahya merkeze bağlı Vefa Mahallesi’nde 2022’nin nisan ayında, eğlence mekanı önünde 2 grup arasında silahlı kavga çıktı. Çatışmada Ali Üyüklü yaşamını yitirirken, 4 kişi de yaralandı.
Olayla ilgili yürütülen soruşturmada gözaltına alınan şüphelilerden Ferhan M. ve Serhat K., çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Şüphelilerden Serhat K., yargılaması sürerken 28 Aralık 2023’te Kütahya T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’ndan açık cezaevine geçiş yaptı.
Serhat K., açık cezaevine geçtiği günün sabahı firar etti.
GÖZALTINA ALINDILAR
Serhat K.’nin yakalanması için çalışma başlatan Kütahya polisi, şüphelinin Gaybiefendi Mahallesi’ndeki bir evde gizlendiğini tespit etti. Apartmanın çevresini saran polis ekipleri, balkondan kaçmaya çalışan Serhat K.’yi yakaladı.
Operasyonda Serhat K. ile birlikte adreste bulunan Murat Berkant E. ve Ayşe D. de gözaltına alındı.
Polis, şüpheli Serhat K.’nin 23 Nisan 2022’de meydana gelen olayın karşı tarafı olan Burak T. ve Metin T.’ye yönelik silahlı saldırı hazırlığında olduğu ve cezaevinden bu sebeple firar ettiğini tespit etti.
Evdeki aramada 3 ruhsatsız tabanca, 104 mermi, bir miktar esrar ile 10 uyuşturucu hap ele geçirildi.
Sağlık kontrolünden geçirilen 3 şüpheli, işlemleri için Kütahya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi’ne götürüldü.
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