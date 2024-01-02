Husumetlilerini öldürmek için cezaevinden firar etti

GÖZALTINA ALINDILAR



Serhat K.’nin yakalanması için çalışma başlatan Kütahya polisi, şüphelinin Gaybiefendi Mahallesi’ndeki bir evde gizlendiğini tespit etti. Apartmanın çevresini saran polis ekipleri, balkondan kaçmaya çalışan Serhat K.’yi yakaladı.



Operasyonda Serhat K. ile birlikte adreste bulunan Murat Berkant E. ve Ayşe D. de gözaltına alındı.



Polis, şüpheli Serhat K.’nin 23 Nisan 2022’de meydana gelen olayın karşı tarafı olan Burak T. ve Metin T.’ye yönelik silahlı saldırı hazırlığında olduğu ve cezaevinden bu sebeple firar ettiğini tespit etti.



Evdeki aramada 3 ruhsatsız tabanca, 104 mermi, bir miktar esrar ile 10 uyuşturucu hap ele geçirildi.



Sağlık kontrolünden geçirilen 3 şüpheli, işlemleri için Kütahya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi’ne götürüldü.