Husumetlilerini vurdu, sosyal medyada canlı yayın açtı

Çorum’da 2 kişi silahlı saldırı sonucu yaralandı.



Serhat T, aralarında husumet bulunan Emre Y. ve Ali Ö.’ye Ata Caddesi’nde kaldırımda yürüdükleri sırada içinde bulunduğu araçtan pompalı tüfekle ateş ettikten sonra kaçtı.



İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri, incelemelerde bulundu. Saldırıda yaralanan Emre Y. ve Ali Ö, sağlık ekiplerince Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.



SALIRIDAN SONRA SOSYAL MEDYADA CANLI YAYIN AÇTI



Saldırıdan hemen sonra sosyal medya hesabından olayda kullandığı pompalı tüfekle canlı yayın yapan saldırgan ise Çorum-Ankara karayolundaki jandarma uygulama noktasında yakalandı.