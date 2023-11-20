Husumetlilerinin oturduğu binaya ateş açtı

Ankara'da husumetli oldukları kişinin oturduğu binaya ateş açan 4 şüpheli, gözaltına alındı.

Husumetlilerinin oturduğu binaya ateş açtı
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Yenimahalle ilçesi Turgut Özal Bulvarı’nda plakasız hafif ticari araçla bulvar üzerinde duran 4 şüpheli, husumetli oldukları G.Ü.'nün oturduğu binaya tabancayla ateş açtı.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen polis ekipleri, olay yerinde 2 boş kovan buldu. Ayrıca iki araç ve binadaki bir dairenin balkon camına mermi isabet ettiği tespit edildi.

G.Ü.'nün şikayeti üzerine, olayı gerçekleştirdiği belirlenen A.Y., E.E.Ö., Ç.C.K. ve suça sürüklenen çocuk F.Y. Keçiören ilçesinde yakalanarak, kasten öldürmeye teşebbüs suçundan gözaltına alındı.

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