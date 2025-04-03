Husumetlisi tarafından sokak ortasında öldürüldü
Kastamonu'nun Tosya ilçesinde Hakan K., sokak ortasında tartıştığı husumetlisi Mustafa Bırtlak'ı tüfekle vurarak öldürdü.
Kastamonu'da çıkan kavgada bir kişi silahla öldürüldü.
Olay, gece saatlerinde Tosya ilçesi Hacıpir Mahallesi'nde meydana geldi. Hakan K., aralarında husumet bulunan Mustafa Bırtlak ile tartıştı.
Tartışmanın ardından Hakan K., av tüfeğini alıp Bırtlak'ın evine giderek ateş etti.
Ağır yaralanan Bırtlak, sağlık ekibi tarafından Tosya Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı ancak kurtarılamadı.
Hakan K. gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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