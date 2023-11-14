Husumetlisine araçtan kurşun yağdırdı

İstanbul Pendik'te halı yıkama dükkanına halı taşıyan bir çalışan, iş yeri önüne gelen otomobilden kendisine ateş açan kadın tarafından bacaklarından vuruldu.

Husumetlisine araçtan kurşun yağdırdı

'un Pendik ilçesinde dün akşam saatlerinde iddiaya göre halı yıkama dükkanına araçtan halı taşıyan Murat Kaya'nın yanına bir otomobil yanaştı.

Otomobilde bulunan kadın tarafından Kaya'ya 6 - 7 el ateş açıldı. Kurşunların hedefi olan Kaya bacaklarından yaralanırken saldırganın içinde bulunduğu otomobil olay yerinden uzaklaştı.

Husumetlisine araçtan kurşun yağdırdı - 1

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yaralı, ambulansa alınarak hastaneye kaldırıldı. Polis, olaya ilişkin çalışma başlattı.

Kadının, aralarında husumet bulunması nedeniyle Murat Kaya'ya saldırı düzenlediği ve saldırıdan sonra polise giderek teslim olduğu öğrenildi.

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