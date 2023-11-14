Husumetlisine araçtan kurşun yağdırdı

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yaralı, ambulansa alınarak hastaneye kaldırıldı. Polis, olaya ilişkin çalışma başlattı.



Kadının, aralarında husumet bulunması nedeniyle Murat Kaya'ya saldırı düzenlediği ve saldırıdan sonra polise giderek teslim olduğu öğrenildi.

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