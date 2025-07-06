Husumetlisine ateş açtı, yanındaki iki kişiyi vurdu

Samsun'un Canik ilçesinin kırsal mahallesi Yayla Mahallesi'nde aralarında husumet bulunan ve üç yıldır Aydın ilinde yaşayan C.Ş.'nin babası hastalanınca Samsun'a geldi.

Bunu öğrenen T.A., tabancayla C.Ş.'yi vurmak isterken yaşanan arbede ve boğuşma sırasında C.Ş.'nin kardeşi N.Ş. ile amcasının oğlu S.Ş.'yi yaraladı.

Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan N.Ş. ve S.Ş. tedavi altına alındı.

TUTUKLANDI

Jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınan T.A., bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.

Nöbetçi mahkemeye ifade veren T.A., tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

