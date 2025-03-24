Husumetlisine kurşun yağdırdı: 23 yaşındaki Tolga yaşamını yitirdi

Mersin'in Bozyazı ilçesi Sıcakyurt Mahallesi aralarında husumet olduğu öne sürülen Y.G. ile Tolga Özdeniz (23) arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü.



Y.G., bu sırada yanındaki pompalı tüfekle ateş ettiği Özdeniz'i ağır yaraladı.



İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.



Ambulansla Anamur Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Özdeniz, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.



Olayın ardından çalışma başlatan polis, Y.G. ile kavga sırasında yanında bulunan B.Ç. ve M.A.'yı gözaltına aldı.



Emniyete götürülen 3 şüphelinin işlemleri sürüyor.