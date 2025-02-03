Husumetlisine kurşun yağdırdı: 3 yaralı
İstanbul Bahçelievler'de husumetlisini takip eden bir kişi, iş yeri sahibiyle dükkanda bulunan 2 kişi yaraladı. Polis eklipleri kaçan silahlı saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.
Olay, gece saatlerinde Şirinevler Mahallesi Dereboyu Caddesi'nde meydana geldi.
Veysel Çağrı, caddede bulunan, arkadaşı Murat E.'ye ait oto lastik dükkanına gitti. Dükkanda sohbet ettikleri sırada Veysel Çağrı'yı takip eden husumetlisi belindeki silahla dükkana geldi.
Bu sırada ateş etmeye başlayan saldırgan, dükkanda bulunan Veysel Çağrı, iş yeri sahibi Murat E. ve Nizar A.'nın yaralanmasına neden oldu.
Saldırgan silahlı saldırının ardından olay yerinden koşarak kaçtı. Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
Polis eklipleri kaçan silahlı saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.
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