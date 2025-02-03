Husumetlisine kurşun yağdırdı: 3 yaralı

Olay, gece saatlerinde Şirinevler Mahallesi Dereboyu Caddesi'nde meydana geldi.

Veysel Çağrı, caddede bulunan, arkadaşı Murat E.'ye ait oto lastik dükkanına gitti. Dükkanda sohbet ettikleri sırada Veysel Çağrı'yı takip eden husumetlisi belindeki silahla dükkana geldi.

Bu sırada ateş etmeye başlayan saldırgan, dükkanda bulunan Veysel Çağrı, iş yeri sahibi Murat E. ve Nizar A.'nın yaralanmasına neden oldu.