Husumetlisine pusu kurdu, başkasını vurdu

Kayseri Adliyesi'nde "basit yaralama" ve "tehdit" suçlarından duruşması olan M.K. (38), adliyenin arkasındaki Gayret Sokak'ta takip ettiği husumetlisi M.C.'ye tüfekle ateş açtı.

Saldırıda, o esnada otomobiline binmek üzere olan Şahin Y. başından yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Olaydan sonra kaçan şüpheli M.K'yi arama çalışmaları sürüyor.

Saldırıdan kurtulan M.C. ile şüpheli M.K.'nin sabah 6. Asliye Ceza Mahkemesi'nde, öğleden sonra ise 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde duruşmaları olduğu öğrenildi.