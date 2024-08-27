Husumetlisine sokak ortasında kurşun yağdırdı

Eskişehir'de bir kişi, alacak meselesi nedeniyle husumetli olduğu kişiyi sokak ortasında tabancayla bacağından vurarak kaçtı. Yaralı hastaneye kaldırılırken, saldırgan kısa sürede yakalandı.

Husumetlisine sokak ortasında kurşun yağdırdı

'in Tepebaşı ilçesine bağlı Hoşnudiye Mahallesi'nde C.A. (18), alacak meselesi nedeniyle husumetli olduğu Y.D.'yi (24) sokak ortasında tabancayla bacağından vurup kaçtı.

Porsuk Çayı üzerindeki köprüde Y.D., aralarında alacak meselesi nedeniyle husumet olduğu belirtilen C.A. ile tartıştı.

Arbede sırasında C.A. belinden çıkarttığı tabancayla Y.D.'yi bacağından vurarak kaçtı.

Çevredekilerin ihbarıyla gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Y.D., Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

KAÇAN SALDIRGAN YAKALANDI

Çalışma başlatan polis ekipleri, C.A. ile olayla ilgisi olduğu belirtilen arkadaşı A.A.’yı yakalayıp gözaltına aldı.

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi’nde ifadesi alınan C.A. ile A.A., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Yaralı Y.D.'nin durumunun iyi olduğu öğrenilirken, soruşturma sürüyor.

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