Husumetlisine sopayla saldırdı: 1 ölü, 1 ağır yaralı

Adana'nın Çukurova ilçesinde Kadir E. ile husumetli olduğu Haluk Taş ve Bahri Açıkgöz arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartıştı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavgada Kadir E., Haluk Taş ile Bahri Açıkgöz’ü sopayla dövdükten sonra kaçtı.

BİR KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı kontrollerde Taş’ın hayatını kaybettiği belirlendi. İlk müdahalesi yapılan Açıkgöz ise ambulansla Çukurova Devlet Hastanesi’ne götürüldü.

Tedaviye alınan Açıkgöz’ün hayati tehlikesinin olduğu bildirildi. Jandarma ekipleri şüpheli Kadir E.’yi gözaltına aldı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.