Husumetlisini 15 yerinden bıçaklayıp rehin aldı

Düzce’de husumetlilerin kavgasında kan aktı.



Olay, saat 13.00 sıralarında Küçük Sanayi Sitesi yakınından geçen Melen Çayı kenarında meydana geldi.



Husumetli olan Köksal K. ile Yakup Y. arasında tartışma çıktı.



Tartışmanın büyümesiyle Köksal K. yanındaki bıçakla Yakup Y.’yi 15 yerinden bıçakladı.



Köksal K., daha sonra Yakup Y.’yi rehin alıp yanına kimseyi yaklaştırmadı.



Bir süre sonra Yakup Y., yaptığı hamleyle Köksal K.’nin elinden kurtuldu. Bu sırada çevredekiler Köksal K.'ye müdahale edip elindeki bıçağı aldı.

YOĞUN BAKIMDA TEDAVİ ALTINDA



İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.



Yakup Y., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.



Arbede sırasında bıçakla elinden yaralanan Köksal K. de ambulansla polis gözetiminde Düzce Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürüldü.



Sağlık durumu iyi olan Köksal K., müdahalesinin ardından gözaltına alındı.



Yakup Y.’nin ise hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.