Husumetlisini otoparkta silahla vurdu

Düzce'de Camikebir Mahallesi Alemdar Sokak'ta Yücel A. (26), aralarında husumet olan ismi öğrenilemeyen kişiyle otoparkta tartıştı.

İkilinin tartışması kavgada dönüştü. Şüpheli, tabancayla Yücel A.'yı vurdu.

Vücuduna 3 kurşun isabet eden Yücel A. yere yığılırken, şüpheli kaçtı. Yaralı Yücel A., olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından kaldırıldığı hastanede tedaviye alındı.



Polis ekipleri, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.