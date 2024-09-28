Husumetlisini pazarda bıçakladı: 1 ölü, 1 yaralı

İzmit ilçesi Mehmet Ali Paşa Mahallesi Köse Sokak'taki Doğu Kışla Kapalı Pazar Alanı'nda esnaf Yiğit Laç ve akrabası Ali B., pazarda satış yaptıkları sırada E.T., aralarında husumet olan Laç'ın yanına gelip tartışmaya başladı.

Ali B., tarafları ayırmaya çalışırken E.T., Yiğit Laç'ı kalbinden, Ali B.'yi ise bacağından bıçaklayıp kaçtı. Çevredekilerin ihbarıyla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin ilk müdahalesini yaptığı yaralılar, ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

