Husumetlisini sokak ortasında pompalı tüfekle öldürdü

Eskişehir'de Hüseyin K., küfürleşme meselesi yüzünden husumetli olduğu Burak Ünlüer'i sokak ortasında pompalı tüfekle vurarak öldürdü. Katil zanlısı ve ve kendisine yardım eden 6 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Husumetlisini sokak ortasında pompalı tüfekle öldürdü

Odunpazarı ilçesi Deliklitaş Mahallesi Gürman Sokak'ta motosikletiyle gelen Hüseyin K. (35), küfürleşme meselesi yüzünden husumetli olduğu Burak Ünlüer'e (29) pompalı tüfekle ateş ederek olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine bölgeye gelen 112 Acil Servis ekiplerince Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan Ünlüer, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Husumetlisini sokak ortasında pompalı tüfekle öldürdü - 1 Burak Ünlüer

Olayın ardından motosikletiyle kaçan Hüseyin K. isimli şüphelinin yakalanması amacıyla Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince çalışma başlatıldı.

Yapılan teknik ve fiziki çalışmalar neticesinde Sakarya'ya kaçan şüpheli Hüseyin K., yakalanarak gözaltına alındı.

Husumetlisini pompalı tüfekle vurarak öldüren Hüseyin K.'nin kaçması için yardım ettiği belirlenen S.A., Ö.S., M.A., L.B., Ş.Y. ve S.T. isimli 6 şüpheli de gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 7 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Husumetlisini sokak ortasında pompalı tüfekle öldürdü - 2

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