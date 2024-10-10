Husumetlisini sokak ortasında pompalı tüfekle öldürdü

Odunpazarı ilçesi Deliklitaş Mahallesi Gürman Sokak'ta motosikletiyle gelen Hüseyin K. (35), küfürleşme meselesi yüzünden husumetli olduğu Burak Ünlüer'e (29) pompalı tüfekle ateş ederek olay yerinden kaçtı.



İhbar üzerine bölgeye gelen 112 Acil Servis ekiplerince Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan Ünlüer, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.