Husumetlisini sokak ortasında vurdu

İstanbul'un Sultangazi ilçesi Esentepe Mahallesi'nde dün saat 15.20 sıralarında iddiaya göre bir şüpheli, husumetlisi Ömer Oğuz'u evin önünde bir süre bekledi.

Şüpheli evinden çıkan Oğuz'u sokağın başına kadar takip etti. Ardından da yanındaki silahla Oğuz'a ateş edip, hızla olay yerinden kaçtı.

Olayı gören çevre sakinleri, durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Sağlık ekipleri olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Ömer Oğuz'u ambulansla hastaneye kaldırdı.