Husumetlisini sokak ortasında vurdu

İstanbul Sultangazi'de iddiaya göre bir kişi, evinin önünde bekleyip bir süre takip ettiği husumetlisini sokak ortasında silahla vurdu. Bacağından yaralanan Ömer Oğuz, ambulansla hastaneye kaldırılırken, saldırı anları bir iş yerinin güvenlik kamerasıyla görüntülendi.

Husumetlisini sokak ortasında vurdu

'un Sultangazi ilçesi Esentepe Mahallesi'nde dün saat 15.20 sıralarında iddiaya göre bir şüpheli, husumetlisi Ömer Oğuz'u evin önünde bir süre bekledi.

Şüpheli evinden çıkan Oğuz'u sokağın başına kadar takip etti. Ardından da yanındaki silahla Oğuz'a ateş edip, hızla olay yerinden kaçtı.

Olayı gören çevre sakinleri, durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Sağlık ekipleri olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Ömer Oğuz'u ambulansla hastaneye kaldırdı.

Husumetlisini sokak ortasında vurdu - 1

Daha önce de Ömer Oğuz'un aracına yönelik silahlı saldırı düzenlendiği öğrenildi.

Polisin saldırıyla ilgili çalışması sürüyor. Şüphelinin Oğuz'a silahla ateş ettiği anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasıyla görüntülendi.

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