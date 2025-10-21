Husumetlisini sokak ortasında vurdu

İlkadım ilçesi Kazım Karabekir Mahallesi Pınarbaşı Sokak’ta aralarında alacak meselesi sebebiyle husumet bulunduğu iddia edilen Y.C. ile E.Ş. sokakta tartıştı.

Tartışmanın büyümesi üzerine Y.C., E.Ş.’yi tüfekle sağ ayak topuğundan yaralayıp kaçtı.

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. E.Ş., sağlık ekiplerinin müdahalesi sonrası hastaneye götürülüp, tedaviye alındı. Olayla ilgili çalışma başlatan polis, Y.C.’yi yakalayıp gözaltına adlı.



Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli, bugün adliyeye sevk edildi.