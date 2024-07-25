Husumetlisini ailesinin gözü önünde öldüren polis, meslektaşlarını aradı: Ben birini öldürdüm

"BEN BİRİNİ ÖLDÜRDÜM, TESLİM OLMAK İSTİYORUM"



Olayın ardından meslektaşlarını telefonla arayan R.K., "Ben birini öldürdüm, teslim olmak istiyorum" diyerek kendisini ihbar etti. Bunun üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.



Sağlık görevlisinin yaptığı kontrolde Aydemir’in hayatını kaybettiği belirlendi. Aydemir'in cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.



Cinayet zanlısı R.K. ise meslektaşları tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.