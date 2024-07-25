Husumetlisini ailesinin gözü önünde öldüren polis, meslektaşlarını aradı: Ben birini öldürdüm

Batman'da görevli polis memuru R.K., izin alarak geldiği memleketi Kırşehir'de husumetlisi Serhat Aydemir'i eşinin ve 2 çocuğunun gözü önünde tabancayla 7 el ateş ederek öldürdü. Cinayetin ardından meslektaşlarını arayan R.K, "Ben birini öldürdüm. Teslim olmak istiyorum" diye kendini ihbar etti.

Husumetlisini ailesinin gözü önünde öldüren polis, meslektaşlarını aradı: Ben birini öldürdüm

Olay, saat 19.30 sıralarında merkeze bağlı Medrese Mahallesi 56'ıncı sokaktaki Emre apartmanında meydana geldi. 'da görevli polis memuru R.K., alacak meselesi yüzünden aralarında husumet bulunan Serhat Aydemir ile görüşmek üzere, izin alıp ’e geldi.

" AÇIN KAPIYI"

Serhat Aydemir'in evine gelen R.K., iddiaya göre zile bastıktan sonra, "Polis, açın kapıyı" dedi. R.K. bunun üzerine kapıyı açan Aydemir’e eşinin ve çocuklarının gözü önünde 7 el ateş eti. Aydemir, kanlar içerisinde yere yığılırken, evde bulunanlar panik ve korku içerisinde çığlık attı.

Husumetlisini ailesinin gözü önünde öldüren polis, meslektaşlarını aradı: Ben birini öldürdüm - 1 Öldürülen Serhat Aydemir

 "BEN BİRİNİ ÖLDÜRDÜM, TESLİM OLMAK İSTİYORUM"

Olayın ardından meslektaşlarını telefonla arayan R.K., "Ben birini öldürdüm, teslim olmak istiyorum" diyerek kendisini ihbar etti. Bunun üzerine olay yerine ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık görevlisinin yaptığı kontrolde Aydemir’in hayatını kaybettiği belirlendi. Aydemir'in cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

zanlısı R.K. ise meslektaşları tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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