Husumetlisinin 10 yaşındaki oğlunu vurdu

Diyarbakır'da 10 yaşındaki bir çocuk, ailesiyle husumetli olan bir kişinin silahlı saldırısına uğradı. Başından yaralanan çocuğun sağlık durumu kritik. Saldırı sonrası kaçan zanlı ise aranıyor.

Husumetlisinin 10 yaşındaki oğlunu vurdu

'da 10 yaşındaki çocuk silahlı saldırıda ağır yaralandı.

Bağlar ilçesi Fatih Caddesi'ndeki bir dönerci dükkanında çalışan Ramazan E., bugün öğle saatlerinde yakındaki mobilya dükkanına gitti.

Ramazan E., burada ailesinin husumetli olduğu aileden 20 yaşındaki Süleyman K. tarafından başından silahla vuruldu.

Husumetlisinin 10 yaşındaki oğlunu vurdu - 1

İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Ramazan E., ambulansla hastaneye kaldırıldı.

SAĞLIK DURUMU KRİTİK

Yoğun bakımda tedaviye alınan Ramazan E.’nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.

KAÇAN SALDIRGAN ARANIYOR

Polis, olayın ardından kaçan Süleyman K.’yi yakalamak için çalışma başlattı.

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