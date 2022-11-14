Husumetlisinin 10 yaşındaki oğlunu vurdu

Diyarbakır'da 10 yaşındaki çocuk silahlı saldırıda ağır yaralandı.

Bağlar ilçesi Fatih Caddesi'ndeki bir dönerci dükkanında çalışan Ramazan E., bugün öğle saatlerinde yakındaki mobilya dükkanına gitti.



Ramazan E., burada ailesinin husumetli olduğu aileden 20 yaşındaki Süleyman K. tarafından başından silahla vuruldu.

İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Ramazan E., ambulansla hastaneye kaldırıldı.

SAĞLIK DURUMU KRİTİK



Yoğun bakımda tedaviye alınan Ramazan E.’nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.



KAÇAN SALDIRGAN ARANIYOR



Polis, olayın ardından kaçan Süleyman K.’yi yakalamak için çalışma başlattı.