Husumetlisinin arabasını benzin döküp yaktı

Tokat'ta bir kişi husumetli olduğu adamın otomobilini benzin döküp ateşe verdi.
Tokat'ta bir kişi husumetlisinin aracını kundakladı.
Olay, saat 08.30 sıralarında Erbaa ilçesine bağlı Ertuğrul Gazi Mahallesi'ndeki Taşkent Sokak'ta meydana geldi.
Furkan B. ile M.A. arasında dün akşam saatlerinde tartışma çıktı.
Tartışmanın ardından evine dönen M.A., otomobilini evinin önüne park etti.
Sabah saatlerinde M.A.'nın evinin önüne gelen Furkan B., yanında getirdiği benzini aracın arka camından içeri dökerek ateşe verdi.
Alevleri gören çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Araç kullanılamaz hale geldi.
Furkan B. olayla ilgili olarak gözaltına alındı.
