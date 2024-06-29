Husumetlisinin iş yerine kurşun yağdırdı

Tuzla'da husumetlisinin iş yerine gelen bir kişi dükkana kurşun yağdırdı. İş yeri sahibi ağır yaralanırken saldırgan olay yerinden kaçtı.

Husumetlisinin iş yerine kurşun yağdırdı

Saldırı, 23.00 sıralarında, Şifa Mahallesi, İnönü Caddesinde meydana geldi. İddiaya göre, aralarında husumet İbrahim Türk'ün iş yerinin önüne geldi.

Türk'ü dışarıya çağıran saldırgan Türk'ün dışarı çıkmaması üzerine, iş yerine rast gele ateş etti. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri olay yerinde geniş güvenlik önlemi aldı.

Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Türk, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Pendik Marmara Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldıran Türk'ün hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenilirken, polis ekipleri kaçan saldırganın yakalanması için çalışma başlattı.

Husumetlisinin iş yerine kurşun yağdırdı - 1

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