Husumetlisinin silahla vurduğu Caner'den aylar sonra acı haber

Bursa'da husumetlisi olan Evren Akbaba (32) tarafından borcunu ödemediği suçlamasıyla evinin önündeki kamyonetine bindiği sırada tek kurşunla başından vurulan Caner Yaşa (30), aylardır tedavi gördüğü hastanede dün hayatını kaybetti.



Olay, geçen yıl 26 Haziran saat 09.00 sıralarında Yıldırım ilçesi Yunusemre Mahallesi Yeşilinciler Caddesi'nde meydana geldi.

Evren Akbaba, iddiaya göre aralarında alacak meselesi nedeniyle husumet bulunan Caner Yaşa'nın evinin olduğu sokağa giderek dışarı çıkmasını bekledi.

Evinden çıkan Yaşa, park halindeki 72 ABD 672 plakalı kamyonetine bindiği sırada arkasından gelen Akbaba tarafından aracında, tabancayla başından vuruldu.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekibi sevk edildi. Caner Yaşa, ambulansla Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak yoğun bakımda tedavi altına alındı. Şüpheli, polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.



KOŞARAK GELİP VURDUKTAN SONRA KAÇTI



Bu arada olay, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasıyla görüntülendi. Görüntülerde, evinden çıkarak sokakta yürüyen Caner Yaşa'nın kamyonetine bindiği sırada Evren Akbaba tarafından vurulduğu, şüphelinin olayın ardından yine hızla koşarak uzaklaştığı görüldü. Görüntülerde, çevredeki bir kafede oturanların yaşadığı panik de yer aldı.

Emniyetteki sorgusunda olayda kullandığı tabancayı 3 gün önce çöpte bulduğunu söyleyen şüpheli tutuklandı.



Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 8 ayda 16 farklı ameliyat geçiren Caner Yaşa, dün hayatını kaybetti.

Yakınları tarafından cenazesi alınan Yaşa, kılınan cenaze namazının ardından Kestel ilçesindeki Erdoğan Köy Kent Mezarlığı'nda gözyaşları içinde defnedildi.