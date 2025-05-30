"Huzur İstanbul": Bir gecede 873 kişi gözaltına alındı

İstanbul Emniyet Müdürlüğükent genelinde "Huzur İstanbul" uygulaması gerçekleştirdi.

Uygulamanın ilk aşamasında 29 Mayıs saat 20.00-22.00 arasında 215 noktada 1447 personelin katılımıyla sabit yol uygulaması gerçekleştirildi.

Polis helikopteri ve Deniz Limanı Şube Müdürlüğü'ne bağlı 5 bot da denetlemelere destek verdi.

İkinci aşamada ise saat 22.00-23.59 arasında 1303 personelin katılımıyla umuma açık yerlere yönelik denetimler yapıldı.

ARANAN 569 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Uygulama kapsamında 550 bin 751 kişinin GBT sorgulaması yapıldı. Çeşitli suçlardan aranan 569 şüphelinin de aralarında olduğu toplam 873 kişi gözaltına alındı.

Denetimlerde 27 ruhsatsız tabanca, 5 tüfek, 5 kurusıkı tabanca ve 299 fişek ele geçirilirken, 1733 gram uyuşturucu madde, 1300 uyuşturucu hap ile uyuşturucudan elde edildiği değerlendirilen 6 bin 490 lira, 140 avro ve 20 dolar ele geçirildi.

Trafik denetlemelerinde ise 46 bin 973 araç ve 3 bin 758 motosiklet kontrol edildi. 2 bin 291 araç ve motosiklet ile 3 sürücüye işlem uygulanırken, 24 araç trafikten men edildi. Toplam 1 milyon 737 bin 793 lira trafik cezası kesildi.