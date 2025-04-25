"Huzur İstanbul" uygulamasında yüzlerce şüpheliye gözaltı

İstanbul'da Huzur İstanbul uygulaması gerçekleştirildi.



İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 24 Nisan'da yapılan denetimlerin ilk aşaması 20.00 ile 22.00 arasında 214 sabit noktada gerçekleştirildi.



Bu aşamada polis helikopteri ve iki deniz botunun da desteğiyle 1453 personel görev aldı.

804 ŞÜPHELİ YAKALANDI



İkinci aşamada ise bin 373 personelin katılımıyla 22.00-23.59 saatleri arasında umuma açık alanlarda uygulamalar sürdürüldü.



Denetim süresince 332 bin 669 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) soruşturması yapıldı. Uygulamada aranan 393, üzerinde suç unsuru bulunan 343 ve yoklama kaçağı 68 kişi olmak üzere 804 şüpheli yakalandı.

ÇOK SAYIDA TABANCA ELE GEÇİRİLDİ



Denetimlerde, 17 ruhsatsız tabanca, 4 tüfek, 6 kurusıkı tabanca ile 232 fişek ele geçirildi. Ayrıca, 2 kilo 200 gram uyuşturucu madde, 245 uyuşturucu hap ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 104 bin 75 lira, bin 80 dolar ve 100 euroya el konuldu.



Ekipler, 42 bin 606 araç ve 2 bin 980 motosikleti kontrol etti. Bin 830 araç ve motosiklet ile 3 sürücüye işlem uygulanırken, 4 araç trafikten menedildi. Toplamda 767 bin 424 liralık trafik cezası kesildi.



Uygulama kapsamında 247 umuma açık yer denetlenirken, kurallara uymadığı tespit edilen 12 kişiye idari para cezası uygulandı.