Huzurevinde eldivenli dayak. Bakanlık inceleme başlattı

İstanbul Büyükçekmece'de faaliyet gösteren bir huzurevinde 2023 yılı Temmuz ayına ait olduğu iddia edilen şiddet görüntüleri sosyal medyada paylaşıldı.

Görüntülerde huzurevi sahibinin eşi olduğu belirtilen E.K'nin, huzurevi sakini A.K'ye fiziksel şiddet uyguladığı anlar yer aldı. E.K'nin eldiven takarak yaşlı adama bağırdığı ve darp ettiği anlar görüntülendi.

VeryansınTV'nin yayınladığı videoda yer alan görüntülerde yaşlı adamın, "Sabahtan beri beni dövüyorlar. Tokat attılar. Beni anam babam bu kadar dövmedi" ifadelerini kullandığı duyuldu.

BAKANLIK İNCELEME BAŞLATTI

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı konuya ilişkin açıklama yaptı. Görüntülerin tespit edilmesinin ardından özel yaşlı merkezine yönelik inceleme başlatıldı.



Bakanlık, Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda da bulunulduğunu ve idari tedbir kapsamında, Sorumlu Müdür Y.K.'nin sorumlu müdürlük ve çalışma onayının iptal edildiğini belirtti.



Açıklamada, "Yapılan muhakkik incelemesi sonucunda, özel yaşlı bakım merkezine idari para cezası uygulanmış olup; adli yargılama sürecinin sonucuna göre ilgili kuruluş hakkında kapatma işlemi dâhil olmak üzere gerekli tüm yaptırımlar tereddütsüz şekilde uygulanacaktır." ifadelerine yer verildi.