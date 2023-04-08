Huzurevindeki kayıp horoz ve tavuklar davasında beraat

Makbule-Hasan Erdoğan Huzurevi'nde kalan İbrahim Kabak, 4 tavuk ve 1 horoz satın alıp beslemeye başladı.

Ancak daha sonra sağlık sorunları nedeniyle ameliyat olmak için Almanya'ya giden Kabak, geçen yıl ağustos ayında döndüğünde tavukları ve horozunun kümeste olmadığını gördü. Kümesteki hayvanlarının oda arkadaşı Mehmet Akif Telli tarafından yoldan geçen birine verildiğini öğrendi.

Kendi rızası dışında tavukları ve horozunun başkasına verilmesini üzerine Kabak, savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Çal Cumhuriyet Savcılığı, soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında polis tarafından olay yeri inceleme yapılarak kümesin fotoğrafları çekildi, güvenlik kamerası kayıtları incelendi. Ancak tavuklar ile horoz bulunamadı.

Daha sonra bilirkişi tarafından 4 tavuk ve horozun fiyatının toplam 450 TL olarak belirlendi. Tavukları çalmakla suçlanan Mehmet Akif Telli, hakkında "Bina ve eklentileri içinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık' suçundan 5 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası istemiyle Çal Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı.

