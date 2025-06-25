Huzurevinden izinsiz ayrılan yaşlı kadın ölü bulundu

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Topbaş'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Cenazesi otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Yaşlı kadın, üç gün sonra, 23 Haziran akşamı Çukurova ilçesine bağlı Karslılar Mahallesi'nde bir çalılık alanda vatandaşlar tarafından hareketsiz şekilde bulundu.

Adana 'da bulunan Seyhan Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nden kalan 83 yaşındaki Sümbül Topbaş, 20 Haziran'da ortadan kayboldu.

VALİLİK VE SAVCILIK SORUŞTURMA BAŞLATTI

Yaşlı kadının ölümü sonrası Adana Valiliği, huzurevindeki uygulamalara ilişkin idari inceleme başlattı.

Aynı zamanda, kadının ölümüne ilişkin adli soruşturma da sürdürülüyor.

Topbaş'ın ölümünde herhangi bir ihmal ya da dış müdahale olup olmadığının otopsi ve soruşturma raporlarıyla netlik kazanacağı belirtildi.