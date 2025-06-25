Huzurevinden izinsiz ayrılan yaşlı kadın ölü bulundu
Adana'da 83 yaşındaki Sümbül Topbaş, kaldığı huzurevinden izinsiz ayrıldıktan üç gün sonra çalılık alanda ölü bulundu.
Adana'da bulunan Seyhan Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nden kalan 83 yaşındaki Sümbül Topbaş, 20 Haziran'da ortadan kayboldu.
Huzurevi yetkilileri, 100. Yıl Polis Merkezi Amirliği'ne giderek durumu resmi olarak bildirdi.
ÇALILIK ALANDA ÖLÜ BULUNDU
Topbaş'tan haber alınamaması üzerine başlatılan aramalar sonuçsuz kaldı.
Yaşlı kadın, üç gün sonra, 23 Haziran akşamı Çukurova ilçesine bağlı Karslılar Mahallesi'nde bir çalılık alanda vatandaşlar tarafından hareketsiz şekilde bulundu.
Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Topbaş'ın hayatını kaybettiğini belirledi.
Cenazesi otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Buradaki otopsinin ardından cenaze Asri Mezarlığı'na defnedildi.
VALİLİK VE SAVCILIK SORUŞTURMA BAŞLATTI
Yaşlı kadının ölümü sonrası Adana Valiliği, huzurevindeki uygulamalara ilişkin idari inceleme başlattı.
Aynı zamanda, kadının ölümüne ilişkin adli soruşturma da sürdürülüyor.
Topbaş'ın ölümünde herhangi bir ihmal ya da dış müdahale olup olmadığının otopsi ve soruşturma raporlarıyla netlik kazanacağı belirtildi.
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