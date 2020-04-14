Huzurevlerine 64 milyon liralık corona ödeneği

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Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, corona virüs salgını kapsamında huzurevlerinde alınan ilave tedbirleri açıkladı.



Virüsün özellikle belli bir yaş grubunu ve bağışıklığı düşük, tıbbi literatürde “kırılgan” olarak adlandırılan grubu hedef aldığını hatırlatan Bakan Selçuk; “Covid-19’un yayılma hızından ötürü, huzurevleri, yaşlı bakım merkezleri gibi büyüklerimizin toplu olarak yaşadıkları kurumsal alanları yakından takip ediyoruz" dedi.



Sağlık Bakanlığı ve Dünya Sağlık örgütü tarafından önerilen hijyen kuralları ile sosyal izolasyon gibi en temel tedbirleri personel ve huzurevinde kalan yaşlılar için uyguladıklarını belirten Selçuk, sıklıkla ateş takibinin yapılması gibi her türlü koruyucu önleyici çalışmayı tüm kuruluşlarda hızla uyguladıklarını anımsattı.



"SADECE ATEŞ ÖLÇÜMÜ YAPILMIYOR"

Selçuk; “Huzurevlerinde büyüklerimizin sadece ateşe ölçümlerini yapmıyoruz; hipotermiye (36 derece altındaki vücut ısısına) de özellikle dikkat ediyoruz. Takip formlarımızda solunum sayısı da takip ettiğimiz parametreler arasında” şeklinde konuştu.



Kuruluşta kalan tüm yaşlılar için maske temin ettiklerini, yaşanan süreç boyunca tüm personelin maske kullanması zorunluluğu olduğunu da hatırlatan Selçuk; "Bulaş riskinin en aza indirilmesi amacıyla; temizlik, laboratuvar, tıbbi malzeme ve ilaçlar ile diğer özel malzeme alımları için huzurevlerimize 64 milyon lira ödenek gönderdik" diye konuştu.



3 AY YETECEK TEMİZLİK ÜRÜNÜ



Ülke genelindeki huzurevlerinde kişisel korucuyu donanımlar ile dezenfekte için gerekli tüm ürün envanterini Aile Bilgi Sistemi’ndeki bir yazılım ile takip ettiklerini de kaydeden Bakan Selçuk; “Tüm kuruluşlarımızda en az üç ay yetecek kadar kişisel koruyucu, temizlik ve dezenfektan ürünlerini tedarik etmiş durumdayız” dedi.