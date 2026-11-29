Saffet Üçüncü, en yeni motosiklet ve araba modellerini, fuarları ve otomobil dünyasının nabzını 0’dan 100’e de tutuyor.

Her pazar NTV'de otomotiv tutkunlarıyla buluşan Üçüncü'nün yeni durağı, Hyundai 'nin İzmit fabrikası oldu.

Üçüncü, dev tesisi gezdi; Hyundai Motor Türkiye Genel Müdürü Murat Berkel ile bir araya geldi.

Bu fabrikanın marka için önemini anlatan Berkel, ekim ayında satışa sunulan IONIQ 3 ile ilgili merak edilenleri de ayrıntılı bir biçimde anlattı.

0’dan 100'e, bu akşam saat 18.30'da NTV'de.