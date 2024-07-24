Hz. Muhammed'e hakaret eden kişi tutuklandı

İstanbul'un Avcılar ilçesinde bir iş yeri bulunan Zülfikar Kadiroğlu, sokak röportajında, kendisine yöneltilen bir soru üzerine Hz. Muhammed ile Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ü karşılaştırdı.

Kullandığı ifadelerde Hz. Muhammed’e hakaret eden Zülfikar Kadiroğlu’nun yayınlanan röportajı, sosyal medyada büyük tepki topladı.