Hz. Muhammed'e hakaret eden kişi tutuklandı

İstanbul Avcılar'da yapılan bir sokak röportajında, Hz. Muhammed'e hakaret eden Zülfikar Kadiroğlu, sevk edildiği mahkemece tutuklandı. Kadiroğlu'nun "vergi kaçakçılığı", "kötü muamele" ve "özel belgede sahtecilik" olmak üzere 3 suç kaydı olduğu ortaya çıktı.

Hz. Muhammed'e hakaret eden kişi tutuklandı

İstanbul'un Avcılar ilçesinde bir iş yeri bulunan Zülfikar Kadiroğlu, sokak röportajında, kendisine yöneltilen bir soru üzerine Hz. Muhammed ile Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ü karşılaştırdı.

Kullandığı ifadelerde Hz. Muhammed’e hakaret eden Zülfikar Kadiroğlu’nun yayınlanan röportajı, sosyal medyada büyük tepki topladı.

Hz. Muhammed'e hakaret eden kişi tutuklandı - 1

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri "vergi kaçakçılığı", "kötü muamele" ve "özel belgede sahtecilik" olmak üzere 3 adet suç kaydı bulunan Kadiroğlu’nu gözaltına aldı.

Şüpheli, sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

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