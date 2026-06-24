IBAN mağdurlarına yasal düzenleme. 12. Yargı Paketi'ne eklenmesi bekleniyor

Edinilen bilgilere göre, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler başkanlığında, haksız menfaat için hesap bilgilerini başkalarıyla paylaşanlarla ilgili yasal düzenleme için değerlendirmeler devam ediyor.



Yapılan çalışmanın tamamlanmasından sonra kamuoyunda "12. Yargı Paketi " olarak bilinen Yargının Etkin ve Verimli İşlemesine Yönelik Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ne önergeyle madde eklenmesi bekleniyor.



12'inci Yargı Paketi bugün Meclis Adalet Komisyonu'nda ele alınacak. Daha sonraysa Meclis Genel Kurulu'na sevk edilecek.



Düzenlemeyle Türk Ceza Kanunu'nun 158'inci maddesine yeni fıkra eklenecek ve müstakil düzenleme yapılacak. Söz konusu düzenlemeyle IBAN mağdurları na 3 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası gerektiren "nitelikli dolandırıcılık" yerine, yeni eklenen madde üzerinden hapis cezası verilecek.