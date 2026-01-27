IBAN’ını verdi, hayatı karardı. 55 bin lira için bir yıl cezaevinde yattı
27.01.2026 12:48
Son Güncelleme: 27.01.2026 14:11
Dolandırıcıların tuzağına düşen 22 yaşındaki genç, bir yıl boyunca hapis yattığını söyledi.
Kütahya'da kredi vaadiyle tuzağa düşürülen Uğur Çınaroğlu, adına açılan banka hesabı nedeniyle bir yıl cezaevinde yattı. Hakkında çok sayıda dava açılan genç, "Dolandırıcılığı onlar yaptı ama IBAN benim olduğu için suçlu duruma düştüm." dedi.
Kütahya'da yaşayan Uğur Çınaroğlu, kredi vaadiyle dolandırıcıların tuzağına düştü.
Maddi sıkıntı yaşadığı bir dönemde sosyal medyada karşısına çıkan kredi reklamı, 22 yaşındaki Uğur için umut oldu.
Kendilerini banka ve finans kuruluşu çalışanı olarak tanıtan kişiler, 55 bin lira kredi vaadiyle Çınaroğlu'nun güvenini kazandı.
BİR YIL BOYUNCA TUTUKLU KALDI
Paylaşılan bilgiler sonrası Çınaroğlu adına açılan hesabın dolandırıcılık faaliyetlerinde kullanıldığı öne sürüldü.
Yaşananlardan habersiz olduğunu belirten Çınaroğlu, bir sabah kendisini sanık olarak mahkeme karşısında bulduğunu söyledi.
Bursa 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan Çınaroğlu, bir yıl tutuklu kaldı.
Birçok kişinin benzer yöntemlerle dolandırıldığını söyleyen Çınaroğlu, "Ödeme kuruluşları üzerinden açılan hesaplar dolandırıcılıkta kullanılıyor." dedi.
SOSYAL MEDYADAKİ YÖNLENDİRMEYLE BANKA HESABI AÇTI
Olayın 22 Kasım 2024'te yaşandığını söyleyen Uğur Çınaroğlu, sosyal medya üzerinden tanıştığı kişilerin yönlendirmesiyle ödeme kuruluşunda hesap açtığını belirtti.
Çınaroğlu, "Hesabı kendi numara ve mailleri üzerine açtıkları için hesaba hiç ulaşamadım. Süreç uzayınca hesabım dolandırıcılıkta kullanıldı." dedi.
"HAYATIM ALTÜST OLDU"
Hesabını vermek istemediğini ancak kimlik bilgileriyle hesap açıldığını savunan genç, "Dolandırıcılığı onlar yaptı ama IBAN benim olduğu için suçlu duruma düştüm. IBAN'ım yüzünden hakkımda 10 dosya açıldı. Bir yıl tutuklu kaldım, hayatım altüst oldu." dedi.
Kendisini banka veya kamu görevlisi olarak tanıtarak dolandırıcılık suçlamasıyla yargılandığını anlatan Çınaroğlu, "Kimsenin IBAN mağduru olmasını istemiyorum. Sosyal medya üzerinden linklere tıklamayın, para ve kredi vaatlerine inanmayın." şeklinde konuştu.