İBB 1.532 memur alımı sınavları ne zaman? İBB memur alımı sınav giriş belgesi sorgulama ekranı

İBB’de eksik kadrolarda değerlendirilmek üzere toplamda 1.532 personel alımı gerçekleştirilecek. Ön başvuru işlemleri 16 Şubat’ta tamamlanırken sonuçlar ise 24 Şubat Salı günü erişime açıldı. Sonuçların açıklanmasının ardından yazılı sınavlara girecek adaylar belli oldu. Sınava katılacak adaylar, sınav giriş yerlerini ve sınava ilişkin diğer detayları paylaşılan belge ile görüntüleyebilecek. İtfaiye eri ve zabıta eri alımı için hem yazılı hem de uygulamalı sınav yapılacak. Muhtelif kadrolar için ise sözlü sınav uygulanacak. Peki İBB memur alımı sınavları ne zaman? İşte, sınav giriş belgesi sorgulama yöntemi…



İBB 1.532 MEMUR ALIMI SINAVLARI NE ZAMAN?



İtfaiye Eri kadrosu için sıralamaya giren 3.341 aday, 26 Şubat 2025 tarihinde yazılı sınava, 7 Nisan - 16 Mayıs tarihleri arası mesai günlerinde uygulamalı sınava alınacak.



Zabıta Memuru kadrosu için sıralamaya giren 1.572 aday, 27 Şubat 2025 tarihinde yazılı sınava, 7-16 Nisan tarihleri arası mesai günlerinde uygulamalı sınava alınacak.



Muhtelif kadrolar için sıralamaya giren 1.481 aday, 3 Mart - 21 Mayıs 2025 tarihleri arası mesai günlerinde sözlü sınava alınacak.



İBB SINAV GİRİŞ BELGELERİ ERİŞİME AÇILDI



İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından sınav giriş belgeleri düzenlendi. İBB memur alımı sınav giriş belgeleri turkıye.gov.tr adresi üzerinden alınabilecek. Adayın, sınava girebilmek için SINAV GİRİŞ BELGESİ ile nüfus cüzdanı veya T.C. Kimlik Kartı veya geçerlilik süresi dolmamış pasaportunun aslını yanında bulundurması zorunludur.Sınav giriş belgesi yanında olmayan aday sınava alınmayacaktır.



İtfaiye Eri kadroları



Yazılı Sınav, Yenikapı Etkinlik Alanı Cerrahpaşa Mahallesi Kennedy Caddesi No: 46 Fatih/İstanbul adresinde bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Dr. Mimar Kadir TOPBAŞ Gösteri ve Sanat Merkezi’nde 26 Şubat 2025 tarihinde saat 10.30 ve 14.30’da olmak üzere iki oturum şeklinde yapılacaktır. Sınav merkezinin konumunu görmek için tıklayınız.



Uygulamalı Sınav, Kondisyon Parkuru aşaması 7 Nisan - 16 Mayıs 2025 tarihleri arasında Zabıta Dairesi Başkanlığı Zeytinburnu yerleşkesinde (Yenikapı-Atatürk Havalimanı Metro Hattı Zeytinburnu İstasyonu Karşısı) yapılacaktır



Zabıta Memuru kadroları



Yazılı sınav, Yenikapı Etkinlik Alanı Cerrahpaşa Mahallesi Kennedy Caddesi No: 46 Fatih/İstanbul adresinde bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Dr. Mimar Kadir TOPBAŞ Gösteri ve Sanat Merkezi’nde 27 Şubat 2025 tarihinde saat 10.30’da tek oturum şeklinde yapılacaktır



Uygulamalı sınav, 7-16 Nisan 2025 tarihleri arasında Karagümrük Mahallesi Kaleboyu Caddesi No: 111 Fatih/İstanbul adresinde bulunan İBB Fatih Spor Kompleksinde yapılacaktır.



Memur kadroları



Sözlü sınav, 3 Mart - 21 Mayıs tarihleri arasında; Kemalpaşa Mahallesi 15 Temmuz Şehitleri Caddesi No: 5 34134 Belediye Sarayı Saraçhane Fatih/İstanbul adresinde yapılacaktır.