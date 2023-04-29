İBB, 25 yeni metrobüsü filosuna dahil etti

Metrobüslerin hizmete alınması dolayısıyla Edirnekapı İETT Garajı'nda düzenlenen törene, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yanı sıra İYİ Parti İBB Meclis Grup Başkanvekili İbrahim Özkan ve İBB Genel Sekreteri Can Akın Çağlar, İETT Genel Müdürü Buğra Gökce, metrobüs firmalarının yöneticileri katıldı.

İmamoğlu, törende, İstanbul'da yılda 1 milyar 250 milyon yolculuk gerçekleştirildiğini belirterek, metrobüsün 684 araçla günde 1 milyon yolcu taşıyarak ulaşım sisteminin dinamosu olduğunu dile getirdi.

Bu yıl içinde 25'i bugün olmak üzere 92 metrobüsü filoya katacaklarını ifade ederek, "Böylece son iki yılda filoya yeni katılan metrobüs sayımız tam 250 olacak. Metrobüs filomuzun yüzde 40'ını bizim bu dönemimizde yenilemiş olacağız. Metrobüs filo yaşı 2022 yılı başında 11 iken 2023'te 8'e indirmiş olacağız." dedi.

Konuşmasının ardından İmamoğlu ve beraberindeki protokol üyeleri bir metrobüsle garaj içinde deneme turu gerçekleştirdi.