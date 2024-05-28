İBB 29 Mayıs İstanbul'un fethi kutlama programını paylaştı: Haluk Levent ve Sena Şener konseri ne zaman, nerede gerçekleşecek?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB)29 Mayıs İstanbul'un fethi kutlama programını paylaştı. Kutlama programına katılmak isteyen vatandaşlar, etkinliklerin ayrıntılarını araştırıyor. Peki, Haluk Levent ve Sena Şener konseri ne zaman, nerede gerçekleşecek?

İBB 29 Mayıs İstanbul'un fethi kutlama programını paylaştı: Haluk Levent ve Sena Şener konseri ne zaman, nerede gerçekleşecek?

'un fethinin 571. yıl dönümü her yıl olduğu gibi bu yıl da çeşitli etkinliklerle kutlanacak. İstanbul Büyükşehir Belediyesi () 29 Mayıs İstanbul'un fethi kutlama programının ayrıntılarını paylaştı.

İBB 29 Mayıs İstanbul'un fethi kutlama programını paylaştı: Haluk Levent ve Sena Şener konseri ne zaman, nerede gerçekleşecek? - 1

Büyükşehir Belediyesi () tarafından düzenlenecek etkinlikte 29 Mayıs 2024 Çarşamba günü İstanbul'un Fethi olmasıyla, sanatçılar Haluk Levent ve Sena Şener megakentlilere muhteşem bir gece yaşatacak.

Bu yıl 571. yıl dönümü olan İstanbul'un Fethi'nde konserler Maltepe Etkinlik Alanı'nda gerçekleşecek. için kapı açılışı 18:30'da başlayacak ve gecenin ilerleyen dakikalarında Haluk Levent ve Sena Şener sahnede yerini alacak.

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